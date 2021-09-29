Основателя Group-IB Илью Сачкова отправили в СИЗО

…по делу о госизмене.

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя Group-IB Илью Сачкова. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

«В отношении Сачкова […] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября 2021 года», — уточнили в суде.

Он стал фигурантом дела о госизмене (ст. 275 УК) и находится в статусе подозреваемого. Сегодня утром стало известно об обысках в штаб-квартире компании Group-IB в Москве. Илью Сачкова задержали.

35-летний предприниматель Илья Сачков основал Group-IB в 2003 году, как группу по расследованию IT-инцидентов. Сейчас его компания считается одним из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.

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Group-IB сотрудничает с Интерполом, Европолом и ОБСЕ, оказывает помощь российским спецслужбам и правоохранительным органам в операциях против хакерских группировок. В начале сентября компания занялась расследованием атак на сайт The Bell, в результате которых пользователям отправили фейковую рассылку с пропагандистскими призывами.

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