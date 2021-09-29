 

Мали предупредили о последствиях соглашения с ЧВК «Вагнера»

29.09.2021, 21:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК «Вагнера», сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

«Вместо диверсификации партнерских отношений Мали останется лицом к лицу лишь с группой наемников. Для нас все очевидно, и мы считаем невозможным сосуществование с наемниками», – цитирует ТАСС Парли. 

По ее словам, Франция не отказывается от своих обязательств в Мали. Она напомнила, что на местах остаются тысячи солдат, которые «успешно ведут борьбу с террористами», и при этом Франция продолжает поставлять новую технику в Сахель для этих целей.

Также Парли добавила, что слова, сказанные премьер-министром Мали Кокалла Майга на Генассамблее ООН в субботу, неприемлемы». 

«Обвинять Францию в том, что она бросила Мали сразу после гибели нашего солдата – это недостойно», – сказала она.

Ранее Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. В ответ Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера также назвали слухами.

Политолог Сергей Федоров рассказал газете ВЗГЛЯД, почему Франция ревниво относится к успехам РФ в Африке. 



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