Иностранных болельщиков решили не допускать на ОИ в Пекине

Билеты на соревнования зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться лишь среди жителей Китая, иностранные болельщики допущены не будут, заявили в Международном олимпийском комитете(МОК).

Желающие приобрести билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее, приводит ТАСС сообщение МОК.

Ранее стало известно, что невакцинированные спортсмены должны будут отбыть 21 день карантина после приезда в Пекин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.