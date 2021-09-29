 

На Урале рецидивист с ножом напал на двух женщин

29.09.2021, 21:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа Урале разыскивают рецидивиста, которого подозревают в нападении в Верхней Салде на 18-летнюю девушку и 44-летнюю женщину. Одна из потерпевших находится в тяжелом состоянии в реанимации.

«Проткнуты оба легких, четыре ножевых, вся в синяках. Неизвестно, выживет или нет. Еще девочка – 18 лет, пострадала, но не так сильно. У нее синяки. Говорит, что он ее душил. Украл потом их телефоны. Забрал нож и скрылся», – приводит портал E1.ru слова коллеги раненой женщины.

Полиция подозревает в нападении 40-летнего жителя Нижнего Тагила Виталия Иванова, ранее судимого за убийство, разбои и изнасилования. Впервые в колонию он попал в 19 лет.

Последний раз он освободился из колонии в ноябре 2017 года, и осел в Нижнем Тагиле.

В марте 2021-го Иванов стал фигурантом нового уголовного дела – за кражу. Он находился под подпиской о невыезде, но уклонился от административного надзора, за что ему грозило новое наказание. Сейчас рецидивиста разыскивает полиция.

Ранее полиция задержала на улице в Тюмени осужденного за жестокое убийство заключенного, сбежавшего из местной колонии-поселения.

СК начал проверку после его побега, сотрудников колонии подозревают в халатности.



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