 

Станцию московского метро “Крымская” украсят светильники “чайки-паруса” и панно

29.09.2021, 21:26, Разное
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Московское метро – одно из самых красивых в мире. Ни одну станцию столичной подземки нельзя назвать безликой, каждая из них уникальна. Например, недавно был утвержден дизайн станции “Крымская” Троицкой линии, которая в настоящий момент строится в Донском районе.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что платформу украсят парящие светильники “чайки-паруса”. По его словам, они перенесут пассажиров на морское побережье Крыма и создадут романтичную атмосферу. На станции будут преобладать стальные цвета. На потолоке и основных колоннах – алюминиевые сотовые панели, а на стенах и полу – светло-серый гранит с темными вставками.

Над эскалаторами разместят две художественные композиции “Крым — связь времен от Античности до наших дней”. Их выполнят в виде плоских графических элементов и установят на небольшом расстоянии от фоновых рисунков, нанесенных на алюминиевые сотовые панели.

“Крымская” будет пересадочной на одноименную платформу Московского центрального кольца (МЦК), находящуюся на пересечении улицы Свержевского и Севастопольского проспекта. У станций будет общий вестибюль, выполненный в тех же цветах. Основным материалом фасада станет полированный мрамор. Внешние стены также украсят элементами из гранита и витражными конструкциями. Верхний ярус закроют алюминиевыми горизонтальными ламелями.

Троицкая линия получила номер 16, однако ее цвет пока не утвержден. Ветка будет включать 17 станций (пять из которых – пересадочные), ее длина составит 40 километров. Предполагается, что каждый день линией будут пользоваться примерно 100 тысяч пассажиров. До 2025 года планируется запустить участок от станции “ЗИЛ” до “Коммунарки”.

Ранее сообщалось, что к 2024 году в Новой Москве будут работать 14 станций метро. Сейчас метростроители работают одновременно на четырех пунктах Троицкой линии метро – станциях “Тютчевская”, “Мамыри”, “Бачуринская” и “Коммунарка”. На других ветках подземки специалисты занимаются строительством остановочных пунктов “Пыхтино” и “Новомосковская”.



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