 

Лукашенко об убийстве сотрудника КГБ: Безнаказанным это не останется

29.09.2021, 21:26, Разное
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В Минске айтишник Андрей Зельцер застрелил сотрудника КГБ Дмитрия. Первый был убит ответным огнем ворвавшихся к нему в квартиру правоохранителей. Согласно официальному сообщению белорусского Следственного комитета, силовики ходили по адресам, где могли находиться люди, которые причастны к терроризму. Зельцер отказывался открывать дверь правоохранителям, поэтому тем пришлось ее ломать.

Александру Лукашенко быстро сообщили о случившемся. Как сообщает приближенный к белорусскому лидеру телеграм-канал “Пул Первого”, президент поручил разобраться в произошедшем “буквально посекундно”, поскольку не все детали были известны. Глава государства считает, что в первую очередь необходимо оказать помощь семье погибшего сотрудника КГБ.

“Безнаказанным это не останется”, – сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил о необходимости вынести вопрос смертной казни на отдельный референдум. Напомним, такая форма наказания до сих пор применяется в Белоруссии, но не в отношении женщин и несовершеннолетних. В республике человека могут приговорить к смертной казни за особо тяжкое преступление. Примечательно, что в других странах СНГ и Европы давно отказались от таких приговоров.



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