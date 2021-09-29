Мнение: Рекорд акций Газпрома, газа хватит на 100 лет и СПГ-стратегия России

1. В комментариях многие жаловались, что Газпром, при всех его успехах со строительством новых газопроводов, так и не вернулся к пиковой стоимости своих акций 2008 года. Тогда многие вложившиеся в компанию на пике роста серьёзно расстроились после начала мирового финансового кризиса и обвала рынка. Но вот прошло 13 лет, и котировки Газпрома установили новый рекорд:

https://www.gazeta.ru/business/news/2021/09/27/n_16598239.shtml

Стоимость акций компании «Газпром» на Мосбирже превысила 350 рублей за штуку. В результате обновился максимум по стоимости с 2008 года.

Исторический рекорд был установлен 13 лет назад, когда одна акция продавалась на бирже за 369,5 руб. Речь о 22 мая 2008 года.

В понедельник, 27 сентября, за акцию «Газпрома» дают на Мосбирже 350,4 руб. (+ 1,7% в дневном выражении). При этом объем торгов превысил 3,8 млрд. рублей.

Спрос на акции «Газпрома» постепенно увеличивается из-за роста цен на газ в Европе.

Также накануне новые исторические максимумы установили акции российских нефтяных компаний — «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа и «Роснефти»:

https://www.kommersant.ru/doc/5007227

Некоторые любят подсчёты в духе «если бы я вложил миллион рублей в Газпром в таком-то невыгодном году, то сейчас у меня было бы столько-то денег». Напомню, что в такого рода подсчётах надо учитывать не только изменение цены акций, но и дивиденды. Для юристов добавлю также, что мои посты — не инвестиционные рекомендации и не совет купить акции. Работайте (или не работайте) на бирже на свой собственный страх и риск.

2. Будущее Газпрома и всей газовой отрасли России внушает оптимизм. Запасов газа должно хватить на 100 лет. Ямальские месторождения, согласно текущим планам, должны проработать до 2132 года:

https://lenta.ru/news/2021/09/17/zapasik/

Сланцевая революция, последствиями которой нас пугали в предыдущем десятилетии, тихо сдулась. В Евросоюзе отказываются от угля и нефти, а в Китае – от угля. Газ же, как самый экологичный углеводород, остаётся востребованным, поскольку полный переход ЕС на ненадёжную ветро- и солнечную генерацию невозможен, а атомную энергию в Германии и ряде других европейских стран не жалуют.

Тем временем, стоимость газа в Европе таки достигла и превысила 1000 долларов за тысячу кубометров (по доллару за куб). Комментарий коллеги genby:

https://www.rbc.ru/economics/28/09/2021/6152b8909a79477f9b119f67

https://genby.livejournal.com/945029.html

Дело в том, что уже не важно, запустят «Северный поток-2» или нет. Каждая новость о препонах к нему, тащит газовые котировки вверх, а Газпром за этот год зарабатывает в несколько раз больше, чем стоит эта труба. Северный поток уже окупился. Ну а если его пустят, да ещё полностью заполнят, то польётся чистая прибыль.

3. Пока что Россия обыгрывает США по всем газовым фронтам вместе взятым. И дело не только в успехе «Северного потока-2»:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/kak-rossiia-snova-amerikancev-pereigrala-6150ba7e08379e40650483c7

…всё кажется просто: с одной стороны США и их СПГ, с другой Россия и её трубопроводный газ. Если США побеждают, закрывают трубу, то Россия остается с носом, то есть с газом, который никуда продать не сможет, а США тут же заполнят Европу своим дорогим СПГ. Win!

Но дело в том, что всё на самом деле не совсем так. Пока шла вот эта эпичная битва «трубы и газовоза», Россия сама стала крупным производителем СПГ.

Понимаете иронию? США, даже если и сумеет (что уже почти невероятно) помешать России продавать в Европу газ через трубы, то это будет еще не победа, так как надо будет еще победить российский СПГ, который, в силу меньших расстояний и меньшей себестоимости производства тоже дешевле чем американский.

Вот такая подстава. Россия не стала складывать яйца в одну корзину, и параллельно активно развивала СПГ проекты, и США получили конкуренцию не только со стороны трубопроводного газа, но и со стороны СПГ.

И, кстати, в 2019 году Россия уже обошла США на СПГ рынке в Европе. А на мировом рынке дышит Штатам в затылок.

В 2020 году мировой расклад был такой:

По итогам года США и Россия обогнали Малайзию в производстве СПГ.

В итоге мировой расклад такой

— Катар смог удержать первое место по производству СПГ — 77,8 млн т;

— Австралия догоняет, отстав совсем немного по производству, но опережая по мощности заводов (произвела 75,4 млн т, и нарастила мощности до 87,6 млн т.);

— США вышли на третье место в мире — 33,8 млн т. (мощность 46,6 млн т);

— Россия теперь на четвертом месте с экспортом в 29,3 млн т/год (мощность 26,8 млн т) и долей в 8% мирового рынка.

Таким образом, идея США потеснить Россию на рынке природного газа с помощью СПГ не удалась – Россия вовремя увидела тренд и начала тоже развивать эту отрасль, переиграв американцев стратегически.

Сегодня наш экспорт СПГ сдерживает лишь недостаток мощностей. Заметьте, Россия единственная страна у которой производство даже опережает мощность заводов. Наша общая мощность мощность 26,8 млн. т., а экспорт составил 29,3 млн т. А вот у США ситуация другая — хотя заводов у них больше (мощность 46,6 млн т.), но продали они всего 33,8 млн т., и совсем немного обошли Россию.

Сейчас у России реализуется сразу несколько СПГ проектов, поэтому совсем скоро Россия достаточно серьезно нарастит производство СПГ, обойдет США и Австралию, и будет конкурировать с мировым лидером — Катаром.