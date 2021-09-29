Пофоткались — и хватит! – Личное мнение

Колясочница Юлия Самойлова, известная тем, что её зачем-то возили на «Евровидение», заявила, что:

а) её лечение обходится дорого,

бэ) двоюродная сестра Оксана Самойлова ей в этом не помогает.



Фото: Соцсети

Юля, а ты от своей губастой, необразованной родственницы и её разжиревшего до неузнаваемости мужа ожидала чего-то другого?

Они с тобой пофоткались, когда ты была на информационной волне. Им нужны были фоточки с той, что в тренде. Они их получили.

Теперь ты для них — человек из прошлогодней коллекции. Зачем тебе помогать? Ты же больше не едешь на «Евровидение», тебя нет в информационном поле.

А, значит, деньги, которые Оксана стрясла с наивных и не очень умных людей на своих марафонах, будут потрачены на жирные стейки у бассейна и на поднос со жрачкой в воде на Мальдивах.

Они с тобой в своё время пофоткались. Пофоткались — и хватит!

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Такой уж Оксана человек. И ничего ты с этим не поделаешь.

Возможно, после моего поста сестра о тебе вспомнит, перекинет небольшую денежку, обязательно наделав фоточек в обнимку с тобой на коляске.

Эти фоточки она разместит в Инстаграме, чтобы все знали, какая Оксаночка добрая и хорошая женщина, почти святая.

А вы помогаете родственникам? Почему?

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