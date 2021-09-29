 

Пофоткались — и хватит! – Личное мнение

29.09.2021, 21:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Колясочница Юлия Самойлова, известная тем, что её зачем-то возили на «Евровидение», заявила, что:

а) её лечение обходится дорого,
бэ) двоюродная сестра Оксана Самойлова ей в этом не помогает.


Фото: Соцсети

Юля, а ты от своей губастой, необразованной родственницы и её разжиревшего до неузнаваемости мужа ожидала чего-то другого?

Они с тобой пофоткались, когда ты была на информационной волне. Им нужны были фоточки с той, что в тренде. Они их получили.

Теперь ты для них — человек из прошлогодней коллекции. Зачем тебе помогать? Ты же больше не едешь на «Евровидение», тебя нет в информационном поле.

А, значит, деньги, которые Оксана стрясла с наивных и не очень умных людей на своих марафонах, будут потрачены на жирные стейки у бассейна и на поднос со жрачкой в воде на Мальдивах.

Они с тобой в своё время пофоткались. Пофоткались — и хватит!

https://t.me/lenamiro/9812

Такой уж Оксана человек. И ничего ты с этим не поделаешь.

Возможно, после моего поста сестра о тебе вспомнит, перекинет небольшую денежку, обязательно наделав фоточек в обнимку с тобой на коляске.

Эти фоточки она разместит в Инстаграме, чтобы все знали, какая Оксаночка добрая и хорошая женщина, почти святая.

А вы помогаете родственникам? Почему?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.04 / Ученые обнаружили «застрявшие» в ледниковом периоде глубокие части Черного моря

04.06 / Дерматолог сообщил, что бороздки на ногтях могут предупреждать об опасных болезнях

27.11 / Коронавирус в России поставил новый рекорд: более 27 тысяч зараженных за сутки

24.08 / Эксперты назвали блокчейн, используемый в онлайн-голосовании, безальтернативным путем развития

20.09 / Мнение: Антикоронавирусные протесты в Лондоне.

26.06 / Мнение: Расизм не остановить разрушением памятников

19.09 / Не так хорошо, как на ТВ-картинке

09.09 / “Для нас были важны несколько критериев”: почему сын Стаса Пьехи пошел в школу при храме

23.05 / Жаклин Кеннеди знала, что не сможет перевоспитать своего мужа: какой совет она дала другим женщинам

18.08 / Путин озвучил позицию России по массовым беспорядкам в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика