“Из-за работы в интересах власти“. “Голос” отстранил главу львовского отделения партии

Политсовет выразил Рущишину благодарность за вклад в развитие львовской ячейки “Голоса”, но обвинил в сотрудничестве с властью, в частности с Офисом президента Украины.

“Последние события в Верховной Раде, открытое сотрудничество с Офисом президента вместе с частью депутатов фракции “Голос”, совместное голосование с нарушением регламента Верховной Рады, работа в интересах власти ради завуалированных взяток в виде бюджетного финансирования округов депутатов-мажоритарщиков от Львовской области Галины Васильченко и Натальи Пипы, открытые действия, направленные на развал партии и фракции, делают невозможным дальнейшее пребывание Рущишина в руководящих органах одной из ключевых организаций партии “Голос”, – сказано в заявлении.

В то же время группа депутатов, которые после внутрипартийного конфликта вышли из фракции “Голос” и создали объединение “Справедливость”, заявила в Facebook о незаконном устранении Рущишина. Решение политсовета оппозиционная группа назвала “рейдерством” и “распродажей ячеек” партии.

“Мы, 11 народных депутатов, выражаем поддержку львовской областной организации и надеемся, что им удастся сохранить главное – команду ценностных единомышленников. Действия руководства расцениваем как продолжение рейдерства остатков партии, целью которого является продажа ее квот в избирательных комиссиях на предстоящих выборах. Мы готовы и в дальнейшем помогать львовской организации и другим бывшим партийцам в борьбе за свои права как в публичном, так и в судебном поле”, – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/spravedlyvistvr/posts/106141531835015

Контекст:

Партию “Голос” презентовали в мае 2019 года. Политсилу возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту музыканта Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию “Голос” в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Железняк.

В “Голосе” с весны этого года продолжается кризис. 29 марта ряд нардепов от “Голоса” опубликовали совместное заявление, обвинив руководство партии в подыгрывании власти. Они потребовали провести съезд партии, утвердить новый устав и переизбрать ее руководство.

В июне черновицкая облорганизация “Голоса” обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская ячейка в полном составе, винницкая – частично вышли из партии. Черкасская, ивано-франковская и львовская областные ячейки “Голоса” 16 июня потребовали от Рудик добровольно сложить полномочия и провести съезд для избрания нового главы партии.

16 июня половина членов депутатской фракции “Голос” объявила о создании парламентского объединения “Справедливость” и недоверии главе фракции Ярославу Железняку. В объединение вошли 10 человек.

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