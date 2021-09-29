Военнослужащим ВСУ разрешили открывать ответный огонь в зоне ООС – пресс-офицер

“Приказы, которые так или иначе запрещали открывать огонь, отменены. Новая вводная – делать смерть врагам можно и нужно, решение об открытии принимает командир относительно всего доступного ему вооружения”, – отметил Годзенко.

Кроме того, своим приказом Залужный избавил военнослужащих от нужды заполнять лишнюю документацию.

Залужный на встрече с военными журналистами также сообщил, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar “переехали со складов” и уже выполняют боевые задачи, отметил Годзенко.

https://www.facebook.com/greencatua/posts/4380678105334350

26 сентября Залужный говорил, что в ВСУ нет бригад, не имеющих беспилотников. Он отмечал, что беспилотники Bayraktar “находятся там, где и нужно быть, и там, где им больше всего необходимо быть”.

“Они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые”, – подчеркивал Залужный.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

В сентябре 2020 года главред сайта “Цензор.НЕТ” сообщал, что министр обороны Андрей Таран издал приказ о штрафах для украинских военнослужащих за ответный огонь по оккупантам.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев говорил 30 августа 2021 года, что украинским военнослужащим разрешено открывать ответный огонь на обстрелы боевиков на Донбассе.

“Командирам оперативно-тактической группировки и командующим операцией разрешено по решению командиров бригад открывать огонь, но докладывать в штаб”, – отмечал Наев.

—