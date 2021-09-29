 

Стартовал конкурс по отбору независимых членов набсовета “Укрзалізниці”

29.09.2021, 21:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Документы можно подавать до 16.45 29 октября.

Претенденты, в частности, должны иметь “полную гражданскую дееспособность” и “безупречную” деловую репутацию, полное высшее профильное образование, стаж работы не менее 10 лет на руководящих должностях в компаниях или на государственной службе.

Такэе кандидат должен свободно владеть по крайней мере одной из двух языков: украинским или английским. Украинский, как сообщили в пресс-службе, будет преимуществом, но не является обязательным.

Претенденты должны быть готовыми уделять деятельности на посту члена набсовета не менее 30 рабочих дней в год.

Контекст:

21 сентября Кабинет Министров Украины не продлил контракты с главой наблюдательного совета компании “Укрзалізниця” Шевки Аджунером и членами набсовета Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. До назначения новых государственных и независимых членов набсовета действующим членом наблюдательного совета остается Адомас Азуолас Аудицкас, срок действия контракта которого истекает в июне 2022 года.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Кулеба: Мы могли бы заявить права на республику Зеленый Клин. Но нужно сохранять здравый смысл

07.07 / В Крыму после дождей началось нашествие комаров

20.02 / Лубянскую площадь в Москве решили не оставлять без памятника

27.01 / Санду выдвинула кандидата на пост премьер-министра Молдовы

08.07 / В ЕК назвали невозможным отказ ЕС от газа и атомной энергетики в ближайшем будущем

17.02 / Так будет со всей Америкой — замерзающий Техас показал ненадёжность «зелёной» энергии

21.08 / Sky News – Тунберг назвала «ложью» заявления о лидерстве Великобритании в борьбе с изменениями климата

04.09 / Установлены уникальные особенности челюстей у муравья

22.06 / В Раде зарегистрировали альтернативный правительственному законопроект об изменениях в Налоговый кодекс

08.12 / “1 млн грн за уязвимость в приложении”. 8 декабря Минцифры Украины запустит конкурс по взлому приложения “Дія”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика