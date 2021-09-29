Стартовал конкурс по отбору независимых членов набсовета “Укрзалізниці”

Документы можно подавать до 16.45 29 октября.

Претенденты, в частности, должны иметь “полную гражданскую дееспособность” и “безупречную” деловую репутацию, полное высшее профильное образование, стаж работы не менее 10 лет на руководящих должностях в компаниях или на государственной службе.

Такэе кандидат должен свободно владеть по крайней мере одной из двух языков: украинским или английским. Украинский, как сообщили в пресс-службе, будет преимуществом, но не является обязательным.

Претенденты должны быть готовыми уделять деятельности на посту члена набсовета не менее 30 рабочих дней в год.

Контекст:

21 сентября Кабинет Министров Украины не продлил контракты с главой наблюдательного совета компании “Укрзалізниця” Шевки Аджунером и членами набсовета Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. До назначения новых государственных и независимых членов набсовета действующим членом наблюдательного совета остается Адомас Азуолас Аудицкас, срок действия контракта которого истекает в июне 2022 года.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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