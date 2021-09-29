От яркой подводки до мягких теней: как делать простой, но эффектный макияж на каждый день (модные варианты и советы)

Из-за того, что нам приходится носить маску, в макияже основной акцент делается именно на глаза, чтобы они были более яркими, эффектными и выразительными. При помощи косметики можно сделать свой образ более интересным и притягательным. Вот несколько советов относительно того, как сделать простой макияж, но при этом выглядеть очень красиво и ярко.

Добавить светящиеся тени на веки

Чтобы придать своим глазам металлический и несколько сияющий вид, стоит комбинировать между собой различные светящиеся тени для век. Стоит выбрать тот оттенок, который вам больше всего нравится. Можно попробовать новые и даже несколько необычные сочетания.

Яркая подводка

Этой осенью большой популярностью пользуется достаточно толстая подводка, которая делает взгляд просто невероятным и эффектным. Такой макияж подразумевает под собой то, что при помощи лайнера полностью очерчивается глаз.

Создать такой макияж достаточно просто, для этого можно использовать карандаш черного, темно-синего, коричневого и темно-зеленого цвета. Лайнер наносится как на верхнее, так и на нижнее веко.

Чтобы сделать взгляд более привлекательным, нужно слегка приподнять линию у кончика глаза и растушевать ее по направлению к вискам при помощи пальцев или кисти.

Использовать тушь для ресниц

Даже если вы не пользуетесь тенями для век, то в любом случае нужно использовать тушь.

Это средство для макияжа поможет удлинить ресницы и сделать взгляд просто невероятным и завораживающим. Отлично смотрится тушь черного цвета, но если хочется добавить образу немного яркости, то стоит попробовать цветные варианты.

Жидкие тени для век

Если хочется сделать легкий макияж глаз, то стоит выбрать жидкие тени для век. Начинать красить их нужно с линии роста ресниц и по желанию заполнять верхнее веко до тех пор, пока вы не получите требуемую интенсивность.

Можно оставить тени на коже на несколько минут, чтобы они немного подсохли, а затем растушевать кончиками пальцев или же при помощи плоской кисти.

Мягкий дымчатый макияж глаз

Очень красиво смотрится макияж Оливии Палермо. Чтобы сделать что-то похожее, нужно изначально нанести на неподвижное веко матовые тени бежевого цвета, а на подвижное морозный розовый оттенок. Область около надбровной дуги покрыть светлыми песочными тенями.

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Затем по линии роста ресниц от середины и до края века нарисовать линию черным карандашом и растушевать ее. В области слезного канала нанести переливающиеся светлые тени для век.

В стиле 60-х

Отлично смотрится макияж, который выполнен при помощи светлых теней с металлическим эффектом, в частности таких как светло-золотой, серебристый, бежевый, бронзовый.

Наносить их нужно на подвижное веко. Дополнить макияж нужно густым слоем туши.

Тонкая линия подводки

Чтобы сделать взгляд более открытым и добавить ему некоторую притягательность, нужно нанести тонкую подводку для глаз на внутреннюю часть верхнего века.

Ресницы покрыть тушью, которая разделяет, а также добавляет объем и длину.

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Эффектная подводка

Чтобы сделать глаза более четкими и выразительными, стоит при помощи карандаша очертить легкую линию по верхнему и нижнему краю роста ресниц.

Такой макияж смотрится эффектно даже без нанесения туши и теней.

Графический контур

При нанесении подводки на веки нужно придерживаться строгих геометрических линий.

Независимо от того, используете вы карандаш или гель, для растушевки лучше всего взять наклонную кисть, которая позволит создавать самый невероятный дизайн.

Яркие и эффектные тени

Чтобы несколько разнообразить свой макияж, стоит использовать яркие и красочные тени для век.

Это позволит сделать взгляд более красивым. Очень интересно смотрится сочетание красного и синего цвета на веках.