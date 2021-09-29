 

Мнение: Выбор есть всегда

29.09.2021, 20:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Павел Шехтман, короткая реплика:

“Откуда у некоторых такая охота верить, что стрельба Зельцера – инсценировка? На самом деле это оборотная сторона рабской психологии. Они не хотят верить в существование свободной личности, делающей героический выбор – для них весь мир состоит из манипулируемых и манипуляторов, из насильников и жертв, а всякие другие отношения невозможны, это фикция, манипуляция”.

Я про это написал целый цикл статей – о том, почему подлецу так невыносимы свободные люди: они служат ему немым указанием на то, что можно было жить иначе и делать ДРУГОЙ выбор.
Поэтому каждый раз, когда кто-то жертвует собой, начинается вой: “Нет, нет! Это инсценировка! Никакого выбора не было!”

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / Мнение: Про «иностранных агентов»

10.11 / После испытания на хорьках спрей от коронавируса протестируют на человеке

22.03 / Ученые: Жизнь без стресса может быть вредна для мозга

24.06 / Противники независимости Каталонии устроили массовый протест в Испании

06.09 / Мнение: Письмо: “Шах и мат”

19.09 / Ученые: Иммунная система может защищать от депрессии

02.04 / Скандалы: «Он находится будто в запечатанной банке»

06.11 / Специалист рассказала о последствиях приема антибиотиков детьми

29.10 / Скандалы: «Репетирует, в том числе со своими сокамерниками»

22.06 / Мнение: Фиксация водителей с телефонами, поимка пробочника и агрессивные антимасочники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика