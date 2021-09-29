Мнение: Выбор есть всегда

Павел Шехтман, короткая реплика:

“Откуда у некоторых такая охота верить, что стрельба Зельцера – инсценировка? На самом деле это оборотная сторона рабской психологии. Они не хотят верить в существование свободной личности, делающей героический выбор – для них весь мир состоит из манипулируемых и манипуляторов, из насильников и жертв, а всякие другие отношения невозможны, это фикция, манипуляция”.

Я про это написал целый цикл статей – о том, почему подлецу так невыносимы свободные люди: они служат ему немым указанием на то, что можно было жить иначе и делать ДРУГОЙ выбор.

Поэтому каждый раз, когда кто-то жертвует собой, начинается вой: “Нет, нет! Это инсценировка! Никакого выбора не было!”