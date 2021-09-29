 

Расследование об отравлении Навального получило премию «Эмми»

29.09.2021, 20:48, Разное
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…за «выдающийся новостной расследовательский репортаж».

Расследование об отравлении политика Алексея Навального получило новостную и документальную премию «Эмми» в номинации «выдающийся новостной расследовательский репортаж». Об этом сообщается в твиттере премии.

Наградой отметили репортаж, вышедший в эфире CNN. Вместе с американским телеканалом над расследованием работали Bellingcat, The Insider*, CNN, Der Spiegel и команда Навального.

В декабре прошлого года журналисты рассказали о том, что восемь оперативников ФСБ могут быть причастны к отравлению Навального. Авторы расследования с помощью телефонных биллингов установили личности предполагаемых сотрудников спецслужбы, которые с 2017 года следили за политиком. Они, как говорится в расследовании, проследовали за ним и в Томск. После того, как политику стало плохо из-за отравления боевым веществом из группы «Новичок», оперативники предприняли определенные действия с тем, чтобы избавиться от улик, утверждают расследователи.

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После этого Навальный опубликовал запись телефонного разговора с одним из фигурантов расследования — Константином Кудрявцевым. В ходе разговора он фактически признался, что участвовал в операции по отравлению Навального.

20 августа США ввели санкции против девяти физических лиц и двух организаций из России, причастных, по их мнению, к отравлению политика. Под ограничения попали институт криминалистики ФСБ и институт экспериментальной медицины. В санкционный список также вошли предполагаемые сотрудники ФСБ Владимир Богданов, Станислав Макшаков, Константин Кудрявцев, Алексей Александров, Иван Осипов, Владимир Паняев, Алексей Седов, Кирилл Васильев и, как говорится в заявлении Минфина, специалист по химическому оружию Артур Жиров.

*Внесено минюстом в перечень СМИ, выполняющий функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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