Видео: Возвращение Греты Тунберг
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Шведская климатическая активистка Грета Тунберг опять оказалась в центре внимания СМИ, обвинив мировых политиков в «полном бездействии» с трибуны экологического саммита в Италии. Ее «бла-бла-бла» уже успело разойтись на мемы. Истерику Греты о скорой гибели Земли невозможно воспринимать серьезно, но приходится: от этого зависит будущее российской экономики.
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экология
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Дмитрий Бавырин
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Грета Тунберг
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Северный поток – 2
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