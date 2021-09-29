 

Видео: Возвращение Греты Тунберг

29.09.2021, 20:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыШведская климатическая активистка Грета Тунберг опять оказалась в центре внимания СМИ, обвинив мировых политиков в «полном бездействии» с трибуны экологического саммита в Италии. Ее «бла-бла-бла» уже успело разойтись на мемы. Истерику Греты о скорой гибели Земли невозможно воспринимать серьезно, но приходится: от этого зависит будущее российской экономики.

Теги: 

экология
,
зеленые
,
Дмитрий Бавырин
,
Грета Тунберг
,
Северный поток – 2



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