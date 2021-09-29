Умерла балерина Мариинского театра Нина Сахновская

Артистка балета Кировского (ныне Мариинского) театра Нина Сахновская умерла на 84-м году жизни, сообщила в среду пресс-служба театра.

«Нина Сахновская блистала на сцене классической выучкой – она танцевала фей в «Спящей красавице», «Шопениану», вариации и двойки в балетах наследия. Ее мастерство и чувство стиля украшали спектакли ленинградского театра. По завершении сценической карьеры Сахновская преподавала классический танец в Академии русского балета имени Вагановой. Она помогала юным танцовщицам не только постичь секреты ремесла и академического стиля, но и полюбить свою профессию», – говорится в некрологе.

Нина Сахновская – выпускница Ленинградского хореографического училища имени Агриппины Вагановой, танцевала в Мариинском театре с 50-х по 80-е годы 20 века.