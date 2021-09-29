 

YouTube будет удалять контент с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

29.09.2021, 20:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВидеосервис YouTube в рамках борьбы с дезинформацией будет удалять весь контент, который ставит под сомнение одобренные ВОЗ вакцины от коронавируса, сообщил вице-президент YouTube Мэтт Халприн.

«Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», – цитирует РИА «Новости» Халприна. 

В компании отметили, что контент с ложными заявлениями о вакцинах и их компонентах будет удаляться. По словам Халприна, под запрет будут попадать все видеозаписи, в которых говорится, что вакцины – опасные или могут приводить к длительным отрицательным последствиям для здоровья.

Отмечается, что новое правило касается всех вакцин, а не только препаратов от коронавируса. При этом YouTube не будет удалять видеоролики, в которых представлены данные о правилах вакцинации, об исследованиях новых вакцин и материалы об успешном или неудачном их применении в прошлом, а также видео о личном опыте применения вакцин людьми. 

Ранее Следственный комитет РФ завершил расследование дела о ролике о владельца канала «Крамола» Антона Мысливца, в котором заявляется, что вакцины от коронавируса якобы приводят к смерти. 



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