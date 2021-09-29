 

Эрдоган хочет попросить помощи у Путина – Bloomberg

29.09.2021, 20:34, Разное
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Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 29 сентября, обсудят широкий круг вопросов по Сирии, Афганистану и Закавказью. Встреча глав государств состоится в Сочи. Эксперты американского издания Bloomberg полагают, что Эрдоган хочет попросить помощи у Путина.

Главное темой переговоров, безусловно, станет ситуация в Сирии, где интересы двух стран соприкасаются настолько плотно, что нередко возникают конфликтные ситуации. Меж тем, турецкого лидера сегодня большего всего беспокоит курдский вопрос.

Аналитики уверены, что Эрдоган попросит Путина помочь решить проблему с курдскими отрядами, действующими в сирийских районах, которые прилегают к границе Турции. Анкара хочет, чтобы российская стороны в зоне своей ответственности пресекла нападения курдов на турецких солдат.

Bloomberg со ссылкой на источник в Турции сообщает, что Эрдоган собирается призвать Путина соблюдать договоренность от 2019 года, согласно которому, военная полиция РФ не должна допускать курдских ополченцев на расстояние ближе 30 километров до турецкой границы.

Также издание цитирует министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее обвинил Анкару в нарушении договора от 2018 года. Напомним, несколько лет назад Турция взяла на себя обязательство отделать в Идлибе “радикальных исламистов” от других противников режима президента Сирии Башара Асада.



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