Путин может менять ход истории одним шевелением мизинца – эксперт Коровин

Бывший пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм написала книгу о своей работе в американской администрации. В одном из отрывков описывается встреча бывшего хозяина Белого дома с президентом России Владимиром Путиным в Осаке в 2019 году. Гришэм предположила, что российский лидер специально кашлял во время переговоров и таким образом провоцировал своего американского коллегу, который очень боится микробов. В Кремле назвали это чушью.

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин считает, что такие предположения лишь подтверждают силу и влияние Путина. Мол, на Западе анализируют каждый звук и поворот головы президента России. По словам эксперта, стоит главе российского государства кашлянуть, и США содрогнутся.

Также Коровин отметил, что Путин “одним шевелением мизинца может менять ход истории”. По мнению собеседника LIFE, в большой политике не бывает ничего случайного. Якобы президент России все делает специально, особенно когда это касается США.

Ранее голливудский режиссер Оливер Стоун высоко оценил роль российского лидера в большой политике. По мнению кинодеятеля, без Владимира Путина Россия была бы уничтожена.