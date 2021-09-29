Мнение: США против ОПОПа, очередная угроза дефолта и бан немецкого RT

1. Американская империя шатается под мощными экономическими ударами Китая. В США всерьёз озаботились успехом китайского проекта «Один пояс — один путь» (ОПОП), который предполагает раздачу кредитов и строительство инфраструктуры для торговли с Китаем в странах третьего мира. Теперь американцы вместе с примкнувшими с ним европейцами пытаются что-то этому противопоставить:

https://lenta.ru/news/2021/09/27/better/

Представители США планируют поездку по Южной Америке для разработки новых структурных проектов, которые будут противостоять экономической программе Китая «Один пояс — один путь», пишет Reuters. Мегапроект Пекина, запущенный в 2013 году, предполагает проекты по развитию инфраструктуры по всему миру.

Делегация дипломатического корпуса во главе с заместителем советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Далипом Сингхом планирует встретиться с президентами Колумбии, Эквадора и Панамы. США задумали инвестировать в Южную Америку в рамках глобальной инициативы «Восстановим мир в его лучшем виде» (B3W), которая была разработана странами «Большой семерки». Ее стоимость оценивается в 40 триллионов долларов. Программа охватывает множество стран, от Латинской Америки до Африки и Индо-Тихоокеанского региона.

В рамках проекта представители США также планируют общение с частным сектором и представителями общества на темы в области климата, здоровья, цифровых технологий и гендерного равенства. По словам представителя администрации Байдена, официальное мероприятие по запуску программы запланировано на начало 2022 года.

В рамках инициативы «Один пояс — один путь» более 100 стран подписали соглашения с Китаем о сотрудничестве в рамках развития железных дорог, портов и автомагистралей. При этом в США уверены, что очень немногие из проектов имеют экономический смысл. «Они часто предполагают низкие трудовые и экологические стандарты», — заявил представитель администрации Байдена.

С китайским проектом собирается конкурировать и Европейский союз — он запустит проект «Глобальные Ворота». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что благодаря проекту у ЕС есть шанс построить партнерские отношения со странами по всему миру. Она упрекнула Китай в том, что «Один пояс, один путь» создан для расширения стратегического влияния КНР через создание долговой зависимости.

2. В США опять замаячила угроза близкого дефолта, так как потолок госдолга почти пробит, а сводить доходы с расходами без заёмных денег американские власти давно уже разучились:

https://smotrim.ru/article/2619438

Законодатели США не смогли единогласно утвердить новый потолок госдолга страны, самого большого в мире – республиканцы в Сенате в понедельник заблокировали законопроект о финансировании правительства и приостановлении действия лимита на заимствования в США. В итоге финансирование расходов бюджета США приостановится 18 октября, поскольку Минфин не сможет привлекать деньги с рынка, выпуская гособлигации, заявила министр финансов Джанет Йеллен, экс-глава Центробанка США.

Сейчас законом установлен лимит на уровне $28,5 трлн и госдолг уже почти достиг предела – долговое бремя США превысило размер ВВП страны уже во время пандемии 2020 года, когда экономика сократилась, а власти увеличили денежную эмиссию ради выплат господдержки населению и бизнесу.

Долговой потолок, скорее всего, в итоге опять поднимут, и дело в этот раз вряд ли ограничится чем-то более серьёзным, чем очередной шатдаун правительства (приостановка работы федеральных служб, оставшихся без финансирования).

Конечно, это станет очередным позором США в глазах мировой общественности, но американские политики привыкли выяснять отношения между собой подобным сомнительным образом, а международный имидж американской власти уже настолько испорчен, что очередной шатдаун особенно ни на что не повлияет, если только чиновники администрации не начнут физически есть друга прямо под телекамерами.

3. Казалось бы, страсти относительно возможной блокировки Ютуба в России улеглись, в Гугле пошли навстречу требованиям российского законодательства по ряду вопросов. Но не тут-то было.

Вчера Ютуб удалил два немецкоязычных канала российской сети RT, якобы за распространение «ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19»:

https://lenta.ru/news/2021/09/29/rt_block/

В действительности, очевидно, дело не в ковиде, а в борьбе США за медиапространство Германии:

https://lenta.ru/news/2021/09/28/youtube/

28 сентября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг YouTube заблокировал два немецких канала издания без возможности восстановления. По словам Симоньян, YouTube-канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и был популярнее многих «немецких гигантов».

В правительстве ФРГ, тем временем, открестились от какой-либо ответственности за произошедшее, свалив всё исключительно на решение американского Ютуба:

https://ria.ru/20210929/rt-1752290305.html

Похоже, Ютуб решил включить пропаганду на полную мощность. Буквально на днях прошла ещё одна новость — платформа запретила… сомневаться в итогах выборов, рассказывать о фальсификациях:

https://www.rbc.ru/politics/27/09/2021/6151ed9a9a794750b305ce59

YouTube запретил пользователям распространять контент, который ставит под сомнение результаты выборов, говорится в обновленных правилах видеохостинга.

Под запрет попали материалы, в которых есть ложные утверждения о том, что на итоги выборов «повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем». Речь идет о контенте, который был опубликован после того, как были утверждены финальные результаты.

Разумеется, речь идёт только о «кого надо ноге», то есть про выборы в Германии и в США. Про нарушения на выборах в России Ютуб дозволяет публиковать любые мнения и заключения, включая даже самые натужные.

Как полагаете, коллеги, забанят ли теперь Ютуб в России? Лично я бы совсем не удивился.