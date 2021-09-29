 

После победы Анатолия Вассермана на выборах средний IQ депутатов повысился на 8 пунктов

29.09.2021, 20:31, Разное
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Победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман войдёт в состав VIII созыва Государственной думы, сообщил ЦИК. По данным ведомства, появление в парламенте эрудита повысит средний коэффициент интеллекта депутатов на 8 пунктов.

По данным Росстата, в 2000-2020 годах средний IQ народных избранников находился на уровне 76 единиц. С приходом Вассермана его значение достигло 84, впервые в истории обогнав Конгресс США. По мнению экспертов, будущий состав парламента будет самым интеллектуальным в истории России и займёт второе место в мире после израильского Кнессета.

«Для нас большая честь работать вместе с Анатолием Вассерманом. В Госдуме постоянно возникают проблемы с подсчётом результатов голосования, особенно когда число голосов не делится на 10. Мы будем обращаться к нему по вопросам сравнения трёхзначных чисел. Также он будет курировать национальный проект «Бифуркации в нелинейных динамических системах 3-го порядка», на который в 2021-2023 годах будет выделено 30 млрд рублей», – рассказал и.о. спикера Госдумы Вячеслав Володин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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