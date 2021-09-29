Наташа Королева после скандала с внебрачной дочерью покинула Москву

Певица Наташа Королева после скандала с внебрачной дочерью из США покинула Москву. Она сообщила, что отправилась на долгожданные гастроли.

Скандал вокруг дочери Наташи Королевой, рожденной из ее яйцеклетки, до сих пор не утих. Певица старается никак не реагировать на травлю и продолжает работать. На днях артистка отправилась в Омск на гастроли. Королева призналась, что ждет встречи со своим зрителем. Она анонсировала концерты в Снежинске, Асбесте, Тюмени, Екатеринбурге, Кургане.

Многие поклонники обрадовались тому факту, что Королева возобновила концерты. Встречи с ней ждут в особенности жители вышеназванных городов. В то же время нашлись и те, кто призвал артистку ехать к своей дочери, а не на гастроли.

Несколько недель назад Наташа Королева удивила общественность своим признанием. Она подарила своему другу-гомосексуалисту яйцеклетку и написали отказ от ребенка. Впоследствии на свет появилась девочка, которой скоро исполнился два года. За свой поступок Королева получила внушительное количество биткоинов.