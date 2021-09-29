 

«Долгий ковид» — почти вдвое чаще, чем долгосрочные последствия гриппа

29.09.2021, 20:28, Разное
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Исследователи проанализировали медицинские карты 273,6 тысячи американцев, у которых подтвердился COVID-19, а также 114 тысяч пациентов, которые перенесли грипп. В общей сложности ученые выделили девять ключевых симптомов, которые могут длиться несколько месяцев после выздоровления от обеих вирусных инфекций. Это нарушения дыхания, боли в животе, тревожность и депрессия, боль в груди и горле, когнитивные нарушения, утомляемость, головная, мышечная и другие виды боли. 

Анализ данных показал, что долгосрочные последствия гриппа — совсем не редкое явление, однако с ними сталкиваются почти на 50% реже, чем после коронавируса. Так, о продолжительных симптомах после гриппа сообщили примерно 30% пациентов, в то время как после COVID-19 — 42% участников исследования. 

Кроме того, неприятные последствия гриппа в среднем проходят значительно раньше по сравнению с коронавирусом. По оценкам ученых, 37% перенесших COVID-19 имеют хотя бы один симптом спустя шесть месяцев после заражения. 

В ходе исследования ученые также выяснили, что характер и частота продолжительных симптомов COVID-19 значительно отличались в разных группах пациентов. Так, пожилые люди и мужчины чаще страдают от одышки и нарушений когнитивных способностей, в то время как женщины и пациенты молодого возраста больше жалуются на головную боль, абдоминальные симптомы, тревожность и депрессию.

5 веских причин сделать прививку от гриппа как можно скорее 

Одна из них — защита от «двойного удара» коронавируса и гриппа, который грозит нам этой зимой. 

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«Существуют различные поствирусные состояния, и многие из нас, кто переболел гриппом, знают, что вы не всегда чувствуете себя лучше так быстро, как хотелось бы. Но после гриппа долгосрочные симптомы наблюдаются значительно реже», – сказал профессор Пол Харрисон (Paul Harrison), ведущий автор исследования.

Ранее ученые из Франции выяснили, что смертность от COVID-19 в три раза превысила  смертность от гриппа во время самой худшей сезонной эпидемии  2018-2019 гг по количеству летальных исходов. 

Кроме того, пациенты с коронавирусом вдвое чаще нуждались в искусственной вентиляции легких, и у каждого четвертого больного возникла острая дыхательная недостаточность. Среди пациентов с гриппом только один из пяти испытывал проблемы с дыханием.



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