Эксперт рассказал о развитии правил промышленного строительства

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29.09.2021, 20:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПравительство РФ утвердило «дорожную карту» трансформации делового климата «Реинжиниринг правил промышленного строительства». Ее реализация «позволит существенно упростить административные процедуры на пути инвестора – от идеи создания промышленного объекта до получения разрешения на его строительство», говорит председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

В РФ появятся современные нормы, регулирующие создание промышленных объектов. Их разработка предусмотрена «дорожной картой» трансформации делового климата «Реинжиниринг правил промышленного строительства», утверждённой председателем правительства Михаилом Мишустиным. Об этом говорится на официальном сайте правительства РФ.

Как сообщается, всего в «дорожную карту», составленную при участии бизнес-сообщества, вошло 37 мероприятий. По каждому из них готовятся нормативные акты. Значительную часть планируется принять в 2022 году.

«Реализация «дорожной карты» по направлению «Реинжиниринг правил промышленного строительства» позволит существенно упростить административные процедуры на пути инвестора –  от идеи создания промышленного объекта до получения разрешения на его строительство, а также сократить сроки проведения экспертиз и согласований. – говорит председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков». Дюков является членом рабочей группы правительства по системным технологическим изменениям в сфере промышленного строительства.

Среди предусмотренных решений, в частности – унификация формы договора о подключении к инженерным сетям, а также обепечение возможность технологического присоединения в рамках процедуры «одного окна».

«Это создаст необходимые условия для более эффективного запуска нового инвестиционного цикла в российской промышленности. Компания «Газпром нефть» принимала активное участие в подготовке «дорожной карты» и окажет всестороннюю поддержку в ее практической реализации», – говорит Дюков.

Сообщается, что  «Дорожная карта» является одним из ключевых элементов, направленных на создание условий по повышению объёмов инвестиций в стране.



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