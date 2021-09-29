 

В РФ обсудили с торговыми сетями ценообразование на социально значимые товары

29.09.2021, 20:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыФедеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и Минпромторг обсудили с представителями торговых сетей вопросы формирования стоимости продуктов питания.

«Заместитель руководителя ФАС РФ Тимофей Нижегородцев и статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов провели разъясняющее совещание с представителями торговых сетей по вопросу формирования стоимости продуктов питания», – сообщается на сайте ФАС.

По словам Евтухова, ведомство проводит постоянный мониторинг и анализ стоимости продуктов питания в муниципальных районах и городских округах, где торговые сети занимают доминирующее положение. Также во время совещания Нижегородцев рекомендовал представителям торговых сетей проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к их снижению.

«Минпромторг РФ рекомендует торговым сетям по некоторым товарам социальной группы переходить от практики закупок на тендерах к прямым договорам, что позволит снизить конечную цену «на полке», – добавил Евтухов.

Ранее управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области выдало торговым сетям «Пятерочка» и «Магнит» предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в Подмосковье.

До этого управление ФАС по Рязанской области возбудило дело в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за признаков установления монопольно высоких цен на овощи в регионе.



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