Российский суд дал отсрочку Facebook для оплаты 26 млн штрафа

Мировой суд Таганского района Москвы предоставил отсрочку до 4 октября компании Facebook для добровольной оплаты назначенного ей штрафа 26 млн рублей.

«Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы от 29 сентября 2021 года заявления (Facebook Inc.) об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Facebook наложены административные штрафы в размере 26 млн рублей, удовлетворены, Facebook Inc.) предоставлен срок для добровольной уплаты штрафов до 4 октября 2021 года», – передает РИА «Новости» комментарий суда.

Ранее Facebook попросил российский суд отсрочить выплату штрафов.

До этого компании Facebook, WhatsАpp и Twitter обжаловали штрафы на 36 млн рублей за нарушение закона в области персональных данных.

Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В конце мая Роскомнадзор предупреждал, что «до 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей».