 

Мнение: «Инновационный прорыв» в Лефортово?

29.09.2021, 20:12, Разное
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Лефортовский суд Москвы арестовал основателя компании Group-IB Илью Сачкова. Молодой и успешный бизнесмен подозревается в госизмене (ст. 275 УК).

Что интересно, в начале 2019 года у правоохранительных органов не было никаких претензий к Сачкову. Иначе ФСО и ФСБ его и близко не подпустили бы к президенту. А они подпустили. В феврале 2019 года. Как победителей открытого конкурса молодых предпринимателей в номинации «Инновационный прорыв» (на снимке Сачков – справа,  фотография отсюда).

По всему получается, что Сачков что-то совершил уже после встречи с президентом? Выходит, что на него негативно повлиял прием в Кремле? Или я ошибаюсь?

Источник: Ирек Муртазин



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