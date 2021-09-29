 

В ОПЗЖ заявили, что поддерживают Добкина на выборах мэра Харькова

29.09.2021, 20:10, Новости дня
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В партии аргументировали свое решение тем, что Добкин – не новый человек для Харькова. 

“Михаил Добкин последовательно выступает за выполнение Минских соглашений и восстановление мира на Донбассе, в вопросах защиты прав русскоязычных граждан Украины, в защите канонической православной церкви, в борьбе против искажения истории и исторической памяти нашего народа. Немаловажен и тот факт, что Михаила Добкина связывала многолетняя дружба и успешная совместная работа с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Геннадий Кернес руководил избирательной кампанией Михаила Добкина [в выборах] на пост мэра Харькова, а после победы Михаила Добкина на выборах мэра стал секретарем Харьковского городского совета. Во время работы Михаила Добкина на посту губернатора Харьковщины Геннадий Кернес впервые стал мэром города. Вместе они создавали и реализовывали план развития Харькова”, – сказано в заявлении политсилы.

Партийцы призвали всех членов ОПЗЖ поддержать Добкина. 

“Решения о выдвижении альтернативных кандидатов в мэры Харькова, активность в пользу других кандидатов являются прямым нарушением партийной дисциплины, и виновные в этом будут исключены из партии и лишены депутатских мандатов”, – предупредили в ОПЗЖ.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала уже шесть кандидатов на пост мэра города, из них только один баллотируется от партии, остальные пять – самовыдвиженцы:

бывший судья апелляционного суда, глава фракции “Партия Шария” в Харьковском горсовете Владимир Плетнев – баллотируется от партии;
бывший народный депутат Украины Михаил Добкин;
кандидат в депутаты от партии “Национальный корпус” Константин Немичев;
депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Валерий Говоров;
экс-депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин;
член партии “Наш край” Александр Кондрусик, который ведет в Facebook блог под именем Саша Псих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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