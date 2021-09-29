Президент Израиля посетит Украину 5-7 октября с первым государственным визитом

Во время визита Герцог планирует выступить на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, и принять участие в открытии киевского Мемориального центра Холокоста в Бабьем Яру.

“Необходимо продолжать говорить об этом ужасном событии и изучить его уроки. Мемориальный центр Холокоста в Бабьем Яру является важным местом для чествования этой болезненной памяти и для заявления, которое мы должны продолжать делать вместе: никогда больше. Единственный способ построить настоящее и будущее, в котором преступления против человечества не найдут поддержки, – это изучить прошлое, включая Холокост и преследования еврейского народа, в духе заповеди “и вы скажете своему сыну и дочери”. Я приветствую приглашение президента [Украины Владимира] Зеленского и его преданность войне против антисемитизма”, – сказал президент Израиля.

Также состоится встреча Герцога с Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Кроме этого, президент Израиля выступит перед Верховной Радой и встретится с представителями украинской еврейской общины.

Это будет первый государственный визит Герцога с начала его президентства.

Контекст:

Герцог – сын шестого президента Израиля Хаима Герцога (1983–1993 годы) и внук главного раввина страны Ицхака Галеви Герцога. Имеет первую академическую степень по юриспруденции. Он победил на выборах 2 июня, набрав в Кнессете 87 из 120 голосов. На посту президента Герцог сменил Реувена Ривлина, срок полномочий которого истек 9 июля.

Зеленский приглашал Герцога в Украину в июле.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 до 200 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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