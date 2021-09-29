 

В ОАСК считают, что Высший антикоррупционный суд незаконно обязал Вовка выплатить штраф

29.09.2021, 20:10, Новости дня
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Позицию пресс-службы ОАСК опубликовали на сайте суда 29 сентября. 

Штраф на Вовка наложили за постоянную неявку в суд для участия в рассмотрении ходатайств об отстранении его от должности главы суда и избрании меры пресечения. Как сообщили в ВАКС, решение приняли по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

В Окружном суде напомнили, что Вовк не считает себя подозреваемым по делу, в рамках которого его вызывали в ВАКС. 

“Это не только его личная позиция, но и позиция украинского суда, Высшего совета правосудия, Офиса генерального прокурора Украины и – самое главное – позиция украинского закона”, – заявили в суде. 

В ОАСК предположили, что у ВАКС и Национального антикоррупционного бюро “свой особый закон, свое правосознание и правоприменение, или они учились не в украинских вузах”. 

“Возможно, эти лица страну проживания перепутали или пользуются какими-то директивами или меморандумами. Некоторым лицам рано или поздно украинский закон придется прочитать и выполнить, а главное – отвечать за его систематическое игнорирование”, – добавили авторы релиза.

Контекст:

17 июля 2020 года НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, судьи действовали в рамках преступной организации, целью которой был захват госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. 

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины.

В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева жаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.

Дело о злоупотреблениях в ОАСК расследовало НАБУ, 17 марта 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия. В то же время Вовк отказывался приходить как на допросы в НАБУ, так и на заседания Высшего антикоррупционного суда.

В июле 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК “в связи с полной потерей авторитета”, в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева. В апреле 2021-го он внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о ликвидации ОАСК. Этот законопроект пока не рассматривали в сессионном зале, он лишь включен в повестку дня Рады. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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