 

Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации против COVID-19 – Кулеба

29.09.2021, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины”, – написал он.

* Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.

Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.
#ВакцинуйсяТаМандруй

Всі деталі щодо подорожей * https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2021

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении “Дія” соответствуют европейским, сообщили в Министерстве цифровой трансформации 19 августа. Украина – одна из первых в списке стран – не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будут признавать полностью и использовать, как и европейский сертификат, на территории ЕС, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, что украинцам не надо дополнительно получать международный сертификат для поездок в ЕС, поскольку можно будет путешествовать по электронным документам.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины против коронавируса. По данным Минцифры на 13 сентября, цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении “Дія” сгенерировали более 600 тыс. украинцев.

В сентябре в Украине ввели “зеленый” внутренний сертификат о полной вакцинации от COVID-19 и “желтый” сертификат о получении первой дозы препарата против коронавируса. Как сообщали в Минздраве, срок действия “желтого” сертификата составляет 120 дней с момента прививки, “зеленого” – 365 дней.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.11 / Наличными в больших сумках. Джордж Клуни рассказал, как раздал друзьям по 1 млн долларов

26.06 / Мельник: Закрытие сайтов, через которые незаконно продают подакцизные товары, законодательно не урегулировано

03.09 / СК Белоруссии возбудил 23 дела по заявлениям об угрозах должностным лицам

17.07 / Появились изображения обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLE

22.09 / “100% поджог”. Шабунин сообщил результаты экспертизы пожара в его доме

02.05 / МИД Швеции вызвал посла России, чтобы выразить протест из-за санкций

29.06 / Гендиректор ВОЗ: Большинство людей по-прежнему восприимчивы к коронавирусу, пандемия ускоряется

25.01 / Шкарлет отчитался, как школы вышли из локдауна

15.02 / Цена барреля нефти Brent превысила 63 доллара

08.08 / Эксперт оценил уход американского авианосца из Средиземного моря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика