Сочетание не только черного и белого: эффектный клетчатый узор стильно смотрится в самых разных осенних образах

Стоит нам заговорить об осенней моде, как перед глазами всплывает благородный клетчатый узор. Этот рисунок неоднократно доказывал свою состоятельность и по праву может считаться любимым, когда дело доходит до составления образов с брюками, юбками, пиджаками и демисезонными пальто.

Почему клетка год от года не теряет своей актуальности? Секрет заключается в многообразии клетчатых узоров. Они попросту не успевают нам надоесть. Поговорим о том, какие клетчатые узоры будут смотреться наиболее эффектно этой осенью.

Необычайная вариативность

Серый костюм в мелкую клетку не выглядит чем-то вызывающим. Такую двойку можно носить на работу или на прогулку. Достаточно надеть под пиджак водолазку или легкий свитер, цвет которого дублирует один из оттенков клетки. С брюками надевайте ботильоны. Если же одним из элементов вашей двойки являются бриджи или юбка-карандаш, тогда позаботьтесь о присутствии в образе высоких сапог.

Коричневый – это цвет осени

К счастью для модниц, оттенки коричневого имеют широчайший спектр: от шоколадного до мягкого бежевого или ванили. Составить потрясающий осенний образ вам поможет клетчатый светло-коричневый блейзер, черные шорты и высокие сапоги.

Если вы уже устали от чрезмерного объема, наденьте поверх пиджака коричневый пояс. Этот аксессуар может дублировать цвет обуви, а вот сумку или головной убор лучше подобрать из контрастного холодного спектра. Это внесет в образ немного яркости и креатива.

Комбинация серого и черного

Кажется, нет ничего более банального, чем серый клетчатый пиджак, надетый поверх черных брюк или черной юбки. Довольно просто выдержать ансамбль в единой серо-черной цветовой гамме, ведь оба оттенка являются самыми ходовыми. Однако образ будет смотреться современнее, если вы подойдете к подбору его элементов творчески.

Сделайте основой лука длинную шелковую юбку в складку и черный лонгслив. Наденьте поверх этого комплекта серый клетчатый блейзер оверсайз. Отличительным признаком наших дней является укороченная длина пиджака. Осталось подобрать пару стильных аксессуаров в духе образа. После этого можно отправляться покорять улицы своего города.

Клетка виши

Особую популярность в наши дни имеет клетка виши. С таким узором шьются юбки, брюки и пальто. Но мы предлагаем вам обратить свое внимание на флисовую клетчатую рубашку оверсайз. Осенью этот уютный элемент гардероба можно носить с короткой юбкой, ботинками челси и плотными колготками.

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Тартан

Удивительно, но до этой осени многие модницы ассоциировали орнамент тартан исключительно с шотландской клеткой. Однако этот эффектный узор имеет большое количество цветовых вариаций. В этом году особенно популярен тартан в сине-коричневых тонах. Подобный рисунок эффектнее всего смотрится на платьях или брючных двойках.

Ромб

А вот еще один неожиданный тренд этой осени. Речь идет о ромбовидном черно-белом узоре или шахматной клетке. За счет максимального контраста черных и белых ячеек достигается эффект гротескности. Носить комплекты с ромбовидным узором предпочтут смелые женщины, желающие выделиться из толпы. Кроме пиджаков, платьев и пальто в продаже встречаются “шахматные” комплекты, состоящие из брюк и рубашек.

Пальто

Если осен ью вы собираетесь носить джинсы, тогда стоит обдумать покупку пальто в бело-голубую клетку. Подобная модель будет гармонично смотреться с любыми вещами из денима. Акцент в образе поможет сделать яркая блузка.