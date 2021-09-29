Мнение: Поражение Сапожника

Знаю, что задолжал своим читателям очередные главы о своем похудении. Каюсь! Причина неуважительная – дело в том, что я все хотел порадовать вас какими-то позитивными новостями – но увы! Радовать оказалось нечем, и потому решил, как это называется у биржевых игроков, «зафиксировать убытки» и написать как есть.

Впрочем, что-то подобное я предвидел – и именно поэтому не спешил, о чем и предупредил с самого начала – раскрывать суть методики: как раз чтобы не завлекать людей в еще неизведанные мной самим дебри, не порождать «последователей», которые в итоге разочаруются, а весь свой гнев обратят, естественно, на меня, «сапожник без сапог», «суди не свыше сапога» и т.п. В общем, скажем так: этим летом развить успех не удалось, более того – я даже откатился назад килограмм на 5-7.

Причины? Я полагаю, что наложилось сразу два фактора: во-первых, организм (а точнее, тело плюс пресловутое фрейдовское «Оно») оказалось, как я и опасался, более хитрой машинкой, чем мнилось поначалу. А второе – сказалась, конечно, еще и довольно резкая перемена образа жизни: в конце концов, я за последние пару лет малость расслабился, привык к сидячему времяпрепровождению в городе-герое Москве на любимом диване – а тут вдруг, вспомнив годы былые, сорвался в многомесячный трип по просторам родины чудесной, от Иваново до Алтая, да еще не как турист, а работая реально 24/7! Реально – за эти 4 месяца у меня не было НИ ОДНОГО выходного дня, исключая один небольшой, истинно кафкианский период в конце августа, когда стараниями АП нашу работу «поставили на паузу». Но об этом я расскажу отдельно.

А если про похудение, то линейного графика не получилось: прежде всего потому, что через почти три месяца, когда все шло как по маслу, у меня в организме произошли любопытные психосоматические перемены (это началось еще до отъезда): внезапно крайне резко возросла… потребность жрать! Буквально. Оглядываясь назад, я сам поражаюсь: это случилось действительно как-то «вдруг», но со страшной силой – как будто повернули невидимый рубильник с отметки, допустим, «2» сразу на отметку «пять». Какое-то время я боролся – но тут случился выезд, знакомство с молодой командой… Я и там еще какое-то время «блюл методику», держался – но нескончаемый голод в конце концов одолел.

А потом, конечно, подвел под это и теоретическую базу: вспомнил, к примеру, кого-то из древних, чуть ли не библейских то ли мудрецов, то ли святых, который якобы говорил, что «в дороге нельзя поститься». А я ведь и был в дороге, почитай, все 4 месяца! (рекорд – на Алтае, когда я за два дня на шаткой «газели», полной каких-то агитматериалов, преодолел за 2 дня 1200 км по тамошним невероятно живописным местам; но об этом тоже будет, бог даст, отдельный рассказ).

Словом, в какой-то момент я плюнул: при напряженной работе, черт знает где и с неясным исходом, еще и ограничивать себе в последней радости – еде – это мне показалось уже совершенно излишним «подвигом». Вероятно, я был неправ, в частности, перед читателями, которые «ждут позитива»; а может, и нет – ведь, в конце концов, описания чужих неудач тоже вполне могут служить неплохим тонизирующим средством.

Но главное, о чем я хочу сообщить: пока что, как говорил Наполеон (или не он) – «проиграна битва, но не война». Собственно, и неудача тоже полезна, если не поддаваться излишним эмоциям, а внимательно ее анализировать. Я вообще сомневаюсь уже, что прошедшее стоит именовать неудачей: в конце концов, у меня нет задачи просто «похудеть» (как я уже говорил, на это способен любой дурак с практически любой диетой). Моя цель шире и амбициозней – я хочу подобрать ключи к собственному организму, понять, ПОЧЕМУ он неукротимо толстеет, ЧТО будит конкретно во мне этот странный «голод» (ведь ясно, что реального голода у человека моей комплекции просто не может быть – у меня запасов на пару месяцев жизни без пищи вовсе).

И в этом плане прошедшее лето дало мне много пищи для анализа, и, более того, позволило продвинуться вперед. Так что – и это главное – от методики я не отказываюсь, свою эффективность она уже показала в первые три месяца; но продолжается отладка ее, так сказать, внутренней составляющей. Я дома – и самое главное: я, похоже, все-таки подобрал ключи к этому «голоду»! Процесс возобновлен с той отметки, на которой был прерван!

Так что – следите за дальнейшими новостями о «похудении Сапожника».