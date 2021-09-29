Постправднадзор

Официально. В РФ больше нельзя быть уверенным, что мир вокруг тебя реален.

Роскомнадзор по предписанию Генеральной прокуратуры потребовал от изданий Znak.com, «Тайга.инфо» и NGS24 удалить со своих сайтов новость о дефиците продуктов в поселке Хатанга Красноярского края.

Информацию, несмотря на наличие видеозаписи, признали фейковой, то есть не соответствующей действительности.

Генпрокуратура постановила: если ты не видишь сосиску и продавец не видит сосиску, то это не значит, что сосиски нет.

Депутат Таймырского райсовета демонстрирует пустые прилавки. Но его пост был признан «фейк-ньюс», поэтому сейчас вы видите фотографияю в расфокусе, а из текста поста вымараны все слова НЕТ, НЕ и НЕВОЗМОЖНО. Новая реальность?

Пустые прилавки своим подписчикам в Instagram продемонстрировал депутат Таймырского райсовета Михаил Иваницкий. И. о. главы Хатанги Анна Бетту — лицо еще более официальное — Иваницкого не опровергала. В ответе на запрос NGS24 она лишь говорила, что перебой в доставке продуктов — сезонный и не угрожает жизни людей. Но разве можно верить чиновникам и депутатам?

Аналогичный случай уже был. В июне 2020-го сразу несколько башкирских СМИ сообщили о подготовке на кладбищах Уфы мест для захоронения умерших от коронавируса. Эту информацию подтверждали как работники Северного кладбища, так и пресс-служба мэрии. Но у Генпрокуратуры и Роскомнадзора было другое мнение: информацию признали фейком, а главредов республиканских изданий оштрафовали на 30–60 тысяч рублей.

Отныне становится понятно: в РФ есть орган, всегда знающий правду. Каждый гражданин, обнаружив, что в магазине нет кефира, может позвонить в Генпрокуратуру и узнать: а точно ли нет?

А если захочет рассказать об этом в соцсетях или СМИ — не просто может, обязан. Не распространять же фейки.

Либеральные времена прошли, мириться с неправдой больше нельзя. Это раньше было так: несоответствующей действительности признавали информацию, которую трудно проверить, например, о массовом заражении ковидом в тюрьмах. И «Медиазона» ее удаляла. Потому что ну кто его знает, есть ковид в тюрьмах или нет его? Проверять на себе не пойдешь. А теперь и проверить на себе уже не показатель.

Прокуратура в Хатанге после публикации Иваницкого походила по магазинам и заявила: дефицит есть лишь в одном — в магазине самого депутата, в остальных дефицита нет. Видеозаписи, правда, прикладывать не стала. С Иваницким следом пообщалась полиция. Он, конечно, не угомонился и показал полупустые прилавки еще в шести магазинах. Но если завоз был три недели назад, а на витрине все еще есть 13 кусков сыра — разве можно говорить о дефиците?

Простор для фейков теперь необычайно широк. Сомневаешься в результатах ДЭГ? Лучше молчи — Генпрокуратура может знать все о блокчейне. Выросли цены в магазинах? Чем докажешь — хранишь все чеки за год?

Любую негативную новость теперь могут признать выдумкой.

Мы вступаем в удивительную эпоху постправды, когда нельзя верить даже тому, что видишь своими глазами. Несогласованная с Генпрокуратурой и Роскомнадзором реальность может оказаться иллюзией.

Иван Жилин, спецкор

P.S.

Данный материал пока не прошел согласование в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Эта эпоха началась в понедельник, 27 сентября 2021 года. Дату стоит запомнить. Она когда-нибудь попадет в учебники.

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