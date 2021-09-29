Мнение: Большой брат – 3. Итоги

На все хлопоты по совокупности, ушло часа четыре, включая три поездки по разным адресам. От начала эпопеи (часть1 и часть2) через полтора месяца 250 рэ, уплаченные за отменённый позже штраф, вернули. Потраченного времени не жалею, ибо это опыт и опыт положительный.

Не обошлось без ложки дёгтя. Через три дня после отправки письма со всеми справками в ГИБДД пошёл вал звонков от разных финорганизаций с предложением кредитов и других мутных заманух. Спам – звонки это та еще проблема и как ее отбивать пока не понятно.

Обратная связь работает и это радует, поскольку подтверждает наличие управляемости хотя бы на уровне бюрократического аппарата. Хотя очередная ямка уже пройдена, но она же не последняя и провалиться в очередную своей стране я конечно, не желаю.

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