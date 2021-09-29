 

Директор Моисеева ответил на сообщения об ухудшении здоровья певца: “Ест котлеты Пугачевой”

29.09.2021, 19:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сергей Горох, являющийся много лет директором Бориса Моисеева, в рамках интервью пояснил о самочувствии артиста после инсульта. Он заявил, что исполнителя хита «Голубая луна» активно поддерживает Алла Пугачева.
Директор Моисеева призвал не верить никакой ложной информации, которая распространяется в Сети. Через день к артисту приходит помощница по дому, которая убирает, стирает вещи, готовит всю необходимую еду. Раз в неделю исполнителя навещает медсестра, она измеряет давление, уровень сахара в крови, контролирует прием лекарственных препаратов.

Здоровью Бориса Моисеева ничего не угрожает. Артист ведет жизнь обычного человека, который перенес инсульт. Недавно ему удалось даже бросить курить. Периодически в гости к Моисееву приезжают друзья и коллеги. Нередко по телефону с ним связывается Алла Пугачева.

Недавно Примадонна передала Моисееву корзину с различным фруктами и 20 котлет, которые приготовила для него самостоятельно. Также Примадонна поддержала друга финансово. Артистка всегда просит услышать голос Моисеева, поэтому на телефоне включается громкая связь.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.11 / Натуральные жертвы пластики – Личное мнение

21.08 / Мнение: Русскость без самоедства, Моргернштерн вместо Пушкина и переписывание классики

18.09 / Гормоны VS обстоятельства: что отвечает за наше настроение

25.08 / Россияне начали массово отказываться от автомобилей

10.08 / В Подмосковье мужчина выпрыгнул из горящего дома и погиб

08.06 / Юлия Волкова и Лена Катина дали интервью Ксении Собчак: о распаде “Тату”, детях и пластике

09.12 / Мнение: Прививку от коронавируса можно обмыть на четвертый день…

20.07 / Мнение: Пару слов про мудаков

24.09 / Навальный отравил отношения лидеров

19.01 / Вездесущий Ruptly

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика