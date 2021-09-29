Директор Моисеева ответил на сообщения об ухудшении здоровья певца: “Ест котлеты Пугачевой”

Сергей Горох, являющийся много лет директором Бориса Моисеева, в рамках интервью пояснил о самочувствии артиста после инсульта. Он заявил, что исполнителя хита «Голубая луна» активно поддерживает Алла Пугачева.

Директор Моисеева призвал не верить никакой ложной информации, которая распространяется в Сети. Через день к артисту приходит помощница по дому, которая убирает, стирает вещи, готовит всю необходимую еду. Раз в неделю исполнителя навещает медсестра, она измеряет давление, уровень сахара в крови, контролирует прием лекарственных препаратов.

Здоровью Бориса Моисеева ничего не угрожает. Артист ведет жизнь обычного человека, который перенес инсульт. Недавно ему удалось даже бросить курить. Периодически в гости к Моисееву приезжают друзья и коллеги. Нередко по телефону с ним связывается Алла Пугачева.

Недавно Примадонна передала Моисееву корзину с различным фруктами и 20 котлет, которые приготовила для него самостоятельно. Также Примадонна поддержала друга финансово. Артистка всегда просит услышать голос Моисеева, поэтому на телефоне включается громкая связь.

Источник: teleprogramma.pro