 

Изменения в ДНК могут рассказать, был ли у вас нерожденный близнец

29.09.2021, 19:34, Разное
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Около 12% беременностей начинаются как многоплодные, но только 2% завершаются рождением близнецов. Этот феномен называют синдромом исчезающего близнеца. Считается, что он часто проходит незамеченным. Открытие международной группы исследователей помогает диагностировать это состояние задним числом.

Ученые из Нидерландов и Австралии исследовали эпигенетические изменения ДНК у однояйцевых или монозиготных (появившихся в результате деления одной яйцеклетки вскоре после оплодотворения) близнецов. Они сравнили их с аналогичными особенностями людей, не имевших близнецов. Эпигенетика изучает изменения в ДНК, которые не затрагивают сам генетический код, но влияют на то, как организм его считывает. Например, метилировние ДНК может выключать или включать определенные гены.

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Авторы проанализировали данные четырех эпигенетических исследований близнецов в Великобритании, Австралии, Нидерландах и Финляндии. Они выявили 834 области ДНК, паттерн изменений в которых отличался у близнецов и людей, родившихся в результате одноплодной беременности.

Причиной специфических изменений в ДНК у однояйцевых ученые считают особенности их раннего развития. Некоторые найденные ими эпигенетические маркеры связаны с работой генов, которые отвечают за возможность деления эмбриона.

«Возможно, мы обнаружили механизм, которые приводит к делению клеток. Также может быть, что эти изменения появляются уже после того, как эмбрион разделился», – сказала Йенни ван Донген (Jenny van Dongen) из Амстердамского свободного университета, соавтор исследования.

Ученые указывают, что в будущем возможно появление теста, которые позволит человеку узнать, был ли у него внутриутробный близнец, который исчез до рождения. Они ожидают, что его точность может составить 70%. Одно из ограничений гипотетического теста – он способен выявлять наличие только монозиготных, но не дизиготных (появившихся из разных яйцеклеток), близнецов.

Авторы отметили, что с появлением большего количества научных данных точность предсказаний такого теста может измениться.



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