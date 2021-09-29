Мнение: Венгерский казус



Венгерский казус

Многие смотрят на истерику Украины по поводу российско-венгерского контракта на поставку газа в обход Украины как на обычное проявление примитивной наглости киевских марионеток, которые считают, что им все должны. На деле, тут интереснее другой момент.

Официальная пропаганда внутри Украины всячески подчеркивает единство Украины с Европой, что подпитывается формальными заявлениями евроатлантических структур. Это касается ЕС, ЕП, НАТО и т.д. Но на практике проявляется фрагментированность Европы, части которой зачастую действуют в своекорыстных экономических интересах, в том числе за счет других членов ЕС и, тем более, за счет стран, не входящих в ЕС. Об этом «мудрым украинцам» пропаганда по понятным причинам не рассказывает, дабы не разрушать светлую сказку о европейской мечте, под зачитывание которой можно продолжать процесс разграбления Украины.

Поэтому, каждый раз это для обычных украинцев становится полнейшей неожиданностью. Украине Вашингтон открыто говорит заткнуться по поводу Северного Потока – 2 и не мешать серьезным дядям решать глобальные вопросы? Не может быть, как они могли?!

Президент Эстонии, приезжая на Украину (!), открытым текстом призывает не инвестировать в украинскую экономику. Да как она могла, да перед лицом «российской агрессии»?!

Венгрия демонстративно заключает контракт на поставку «вонючего и коррумпированного» российского газа в обход Украины. Почему с нами не посоветовались и предали «европейское антироссийское единство»?!

И так из раза в раз, когда картинки европейского общежития наталкиваются на суровую реальность частных политических и экономических интересов отдельных стран, которые при необходимости очень легко пренебрегают Украиной, так как Украина интересна евроатлантическим кругам в Брюсселе как плацдарм и инструмент против России, а не как «равноправный партнер». О равноправии можно, конечно, рассказывать внутри Украины, ссылаясь в том числе и на мантры про «европейскую Украину». Но практика раз за разом вскрывает истинное положение дел.

Россия уже достаточно давно переключилась с бесперспективных попыток о чем-то договориться с брюссельской бюрократией, которая пронизана евроатлантическими идейками и прочно сидит на привязи у Вашингтона, поэтому очевидно предпочитает напрямую работать с европейскими фрондерами, которые не слишком стремятся следовать идеологическим догматам, которые навязывают Брюссель и Вашингтон. Поэтому у РФ получается коммуницировать с крупным немецким капиталом и проворачивать сепаратную сделку по строительству «Северного Потока – 2», несмотря на противодействие Вашингтона и Брюсселя.

С Венгрией схожая история. Зачем убеждать в чем-то Брюссель, который активно вставляет палки в колеса российским энергетическим проектам, если можно напрямую договориться с Венгрий, где правит давний европейский фрондер Орбан, которого периодически угрожают выгнать из ЕС вместе с Венгрией?

Аналогичным образом РФ работала и с балканскими странами, через территорию которых пропустили «Южный поток» (также в обход Украины), где, несмотря на различные антироссийские заявления и действия, также в конечном итоге выбрали деньги, а не идейность.

Разумеется, европейских политиков, которые потворствуют реализации этой европейской стратегии Кремля, обычно стигматизируют как «агентов Путина» – начиная со Шредера и Ле-Пен и заканчивая Орбаном и Вучичем. Их вина состоит в том, что они подвергают сомнению единственно верный евроатлантический курс, занимая в его отношении оппортунистическую позицию, которая ставит интересы отдельных стран или даже групп компаний выше европейской солидарности, европейского единства и евроатлантических ценностей. Построить же всех в один строй может только Вашингтон, и то, сильно напрягшись. Меркель в роли неформального лидера Европы с этим имела регулярные проблемы, так как ее посылала даже захолустная Польша.

Все это вскрывает простую истину, что Европа в образе ЕС (в том виде, в котором он существует сейчас) не является полноценным субъектом геополитики, представляя собой рыхлый конгломерат стран, зависимых в разной степени от Вашингтона и в то же время периодически фрондирующих ему и заигрывающих с его врагами.

Поэтому, когда Украина начинает возмущаться заявлениями или действиями Германии, Венгрии или Эстонии, она фактически требует от Европы того несуществующего единства, которого не может добиться сам Брюссель. А при отсутствии настоящей субъектности, стоит ли удивляться, если Вашингтон продолжает командовать в Европе, Россия проводит свою политику с европейскими фрондерами и оппортунистами, а Китай просто рассматривает Европу как выгодный рынок сбыта для своих товаров, которые выигрывают конкурентную борьбу у европейских производителей?

Призывы Макрона или Фон дер Ляйен проводить субъектную политику и решать свою судьбу самостоятельно наталкиваются как на сопротивление США и евроатлантических структур, так и на неготовность самой Европы к этой трансформации. А если даже старая Европа не может до конца решать свою судьбу, то, чего уж тут ожидать от Украины? Разница лишь в уровне контроля и зависимости от вашингтонского диктата.

И если посмотреть на текущую истерику Украины по поводу Венгрии, то с точки зрения Вашингтона опасно не то, что Украину в очередной раз прокинули, а то, что РФ снова проворачивает сепаратные сделки в Европе, что разрушает «евроатлантическое единство».

И вот с этой колокольни США, конечно, будут предпринимать усилия, чтобы надавить на РФ. Но, конечно, не ради того, чтобы сделать Украине хорошо. Для США издержки Украины от российско-венгерского контракта или же от запуска «Северного Потока – 2» носят несущественный характер, так как эти издержки и далее не помешают использовать Украину в качестве плацдарма и инструмента против России.

Скорее, наоборот, нарастание экономических и инфраструктурных проблем Украины в энергетической сфере, выгодно США, так как делает Украину еще более зависимой от внешнего контура управления и дает возможность, например, заключать такие контракты, как контракт компании «Вестингауз» (которая находится в околобанкротном состоянии) на строительство новых блоков АЭС на Украине по цене выше, чем строит та же Россия. Разницу, как обычно, будут оплачивать обычные украинцы, а США окажутся в выгоде, используя энергетические проблемы, которые были созданы марионеточным правительством, контролируемым США. Идеальная схема обогащения и грабежа.

Поэтому вся официальная риторика на этот счет пуста и нелепа, так как она не обладает должной субъектностью, чтобы что-то менять в этих вопросах. А те, кто мог бы что-то изменить, решают свои собственные вопросы и реализуют свои собственные интересы, безотносительно того, что говорит или не говорит Украина, которой заведомо отведена роль расходного материала, поэтому ее интересами можно регулярно пренебрегать, периодически похлопывая по плечу под очередные мантры про «свободу и демократию».

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/vengerskiy-kazus/ – цинк

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