Минпросвещения решило вместо контрольных проводить всероссийские проверочные работы

Минпросвещения РФ будет проводить всероссийские проверочные работы (ВПР) вместо региональных и муниципальных контрольных, что дает возможность без дополнительных затрат времени и сил оценить качество усвоения знаний, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Есть поручение президента по снижению количества контрольных работ, и у нас есть уже универсальный и проверенный инструмент – ВПР. Верифицированный контент, соответствие федеральным государственным образовательным стандартам – все это дает возможность без дополнительных затрат времени и сил оценить качество усвоения знаний», – приводятся слова Кравцова в сообщении министерства.

По его словам, принятые на заседании федерального учебно-методического объединения рабочие программы по начальной и основной школе также дадут возможность оптимизировать деятельность педагогов, и освободить их от бумажной работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил руководству российских школ сократить количество контрольных и проверочных работ для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний».

Поручение было направлено Рособрнадзору, в котором заявили, что работа по оптимизации числа контрольных и проверочных работ в школах, рекомендации направлены в регионы в августе

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.