 

В Кузбассе решили создать 14 центров помощи пациентам с кардиозаболеваниями

29.09.2021, 19:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Кузбассе создается сеть специализированных центров для оказания помощи пациентам с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила пресс-служба администрации правительства региона.

В настоящее время центры оснащают медицинским оборудованием, за счет средств программы модернизации первичного звена здравоохранения приобретены 14 велоэргометров, пять аппаратов УЗИ, 135 аппаратов холтеровского мониторирования ЭКГ.

«Кузбассовцы с болезнями сердца, независимо от места проживания, должны иметь возможность вовремя проходить диагностику и получать лечение. Это позволит уменьшить число тяжелых случаев, приводящих к инвалидности, и снизить в регионе смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас в 14 медицинских организациях региона открываем высокотехнологичные центры для помощи самым тяжелым больным. Кроме того, в 2021 году по нацпроекту «Здравоохранение» для сердечно-сосудистой службы закуплено 73 единицы оборудования», – приводятся слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева на сайте администрации региона.

Отмечается, что за три последних года кардиологическая служба региона значительно обновила материально-техническую базу, в Кузбассе работают 11 ангиографов. Аппараты позволяют своевременно выявлять ишемическую болезнь сердца и максимально быстро определять тактику лечения. С их помощью за 2020 год проведено 12 459 диагностических исследований и 6 565 операций на сердце и коронарных сосудах. Аппарат МРТ и два компьютерных томографа поступили в первичные сосудистые отделения Кемерова, Прокопьевска и Мариинска.

Кроме того, продолжается развитие кардиохирургии, включая детскую. Врачи осваивают новые эндоваскулярные методики протезирования клапанов сердца, в текущем году выполнено 29 таких операций, а с 2019 года новые клапаны сердца установлены 116 пациентам.

«Кузбасские кардиохирурги успешно применяют методики хирургической коррекции сложных врожденных пороков сердца у детей. С начала этого года прооперирован 201 младенец с таким диагнозом, с 2019 года такую помощь получил 681 ребенок. Технология позволяет исправить врожденный дефект в самом раннем возрасте. В дальнейшем ребенок растет и развивается без осложнений в сердечно-сосудистой системе, может заниматься спортом», – говорится в сообщении. 

Также в администрации региона отметили, что настоящие время особое внимание уделяется усилению кардиослужбы в южной агломерации. В мае текущего года заложили первый камень в основание будущего новокузнецкого кардиоцентра, в который войдут отделение неотложной кардиологии, неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, нейрохирургическое отделение, отделение сердечно-сосудистой хирургии, лабораторно-диагностические подразделения и службы. Также будет организовано отделения медицинской реабилитации.



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