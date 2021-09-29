 

Эксперт объяснил некорректность термина о «четвертой волне» коронавируса

29.09.2021, 19:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРост числа заболевших коронавирусом, начавшийся в РФ с июня, является вторым за всю пандемию, термин о «четвертой волне» неверен, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В этом году в начале июня начался рост, который продолжается. Классика жанра для волны – это ноль, подъем и ноль, а через ноль мы не прошли, как, собственно, ни одна страна в мире, <…> это вытеснение одного доминирующего генотипа другим. Вот сейчас, по сути, вторая волна, «уханьский» штамм выдавлен полностью и доминирует индийский «дельта», – сообщил Горелов в эфире «Говорит Москва», передает ТАСС.

По его словам, изначальное представление о сезонном характере коронавируса не нашло подтверждений. Ход развития пандемии не соответствует сценариям сезонных болезней.

«Казалось, что это будет сезонная инфекция со значительным летним снижением и ростом в холодное время года. Но, к сожалению, все пошло не так. <…> Ситуация, когда летом наблюдается 18-19 тысяч новых случаев ежедневно, это достаточно серьезная, напряженная ситуация», – подчеркнул эксперт.

Эпидемиологический процесс непрерывен, хотя и имеет колебания в виде фаз роста, стабилизации и снижения заболеваемости.

Напомним, в среду суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ составил 22430 случаев, скончались за сутки 857 пациентов.

В Кремле назвали рост заболеваемости COVID-19 в РФ серьезным поводом для очередной мобилизации, но мер на федеральном уровне пока не планируется.



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