 

Осадчая показала, как в присутствии визажиста и стилиста кормит грудью полуторамесячного сына

29.09.2021, 19:18, Новости дня
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Ведущая совместила процесс кормления ребенка с подготовкой к съемкам.

“У кого-то – подготовка к съемкам, а у кого-то – ужин”, – подписала фото ведущая.

Скриншот: ververa / Instagram
Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на канале “1+1”.

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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