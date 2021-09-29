Киевским призывникам раздали анкеты с вопросами о родственниках за границей и занятиях родителей “в период Отечественной войны”. Минобороны обещает разобраться

В документе предполагается, что дата рождения призывника – до 2000 года, кроме того, там требуют вносить информацию “чернилами, без помарок и исправлений”.

Женщина указала, что такую анкету в школе получил ее сын, родившийся в 2005 году. Публикацией Денисенко поделились десятки пользователей.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4314724471895925&id=100000752434913

Замминистра обороны Анна Маляр заявила в Facebook, что в сети распространяют “старый фейк”.

“Этой бумажке много лет и это уже не первая волна ее распространения в интернете”, – написала она, отметив, что анкету выдали в “неизвестном центре комплектования”.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/1984155111743521

В комментариях к посту Маляр журналист “Европейской правды” Сергей Сидоренко написал, что речь идет о 115-й школе в Соломенском районе Киева. Он прикрепил снимки анкеты.

“На момент, когда я писала пост и меня тегали, еще не было информации о номере школы. Провели мониторинг сети и нашли такого же типа сообщения, которые уже распространялись ранее. Будем разбираться, результаты сообщу. Но при случае всех прошу такие вопросы отправлять на email управления прессы и информации Минобороны”, – ответила ему Маляр.

Контекст:

Призыву на срочную службу в Украине несколько лет подлежали мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. Но 16 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет. 18–19-летних призывников отправляют в части только по желанию.

С 2023 года призыв в армию в Украине могут отменить, говорил глава партии “Слуга народа”, первый замглавы парламентской фракции политсилы Александр Корниенко.

Великой Отечественной войной называют период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии, 9 мая в РФ – День победы. В Украине с 2015 года 8 мая чтят память жертв Второй мировой войны, 9-го – отмечают победу над нацизмом во Второй мировой войне.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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