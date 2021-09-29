 

Шкарлет назвал области с самыми высокими и самыми низкими показателями вакцинации коллективов школ от COVID-19

29.09.2021, 19:18, Новости дня
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По словам министра, в Украине 69% учителей привиты минимум одной дозой вакцины от COVID-19.

“По оперативной информации местных органов управления образования, по состоянию на 29 сентября вакцинировано более 452 тыс. работников учреждений общего среднего образования, из них почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации и 172 тыс. (26%) – неполный цикл, не вакцинированы 203 тыс. (31%)”, – написал он.

Самый высокий уровень вакцинации среди учителей – в Черкасской области (56%), Киеве (55,4%), Киевской (52,8%), Житомирской (52,5%) и Винницкой (52,4%) областях. 

Самые низкие показатели – в Ровенской (46,6%), Львовской (44,3%), Одесской (43,9%) и Ивано-Франковской (41%) областях.

Контекст:

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 29 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,9 млн человек, а 5,6 млн сделали вторую прививку и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С 23 сентября в Украине был введен “желтый” уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

27 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что вакцинацию прошли более 70% работников учебных заведений.

28 сентября замминистра образования и науки Украины Вера Роговая сообщала, что в шести областях Украины более 40% школ находятся на дистанционном обучении из-за недостаточного количества вакцинированных от COVID-19 коллективов учебных учреждений.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал 29 сентября, что рекомендованных показателей вакцинации не достигли около 6 тыс. школ. В то же время в более чем 900 школах вакцинированы 100% коллективов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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