 

Кабмин Украины согласовал замену квартальной налоговой отчетности на месячную. Законопроект рассмотрит Рада

29.09.2021, 19:18, Новости дня
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В частности, документом предлагается изменить квартальную налоговую отчетность на месячную.

В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Кабмина, отмечается, что его цель – “обеспечение своевременности исчисления страхового стажа, назначения и получения пенсионных и других выплат по социальному страхованию”.

Проект закона разработал Пенсионный фонд “по собственной инициативе”.

Подчеркивается, что сейчас для работодателей предусмотрено предоставление отчетности за наемных работников с установлением квартального периода отчетности (в течение 40 дней после окончания отчетного квартала).

В то же время объединение отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц с квартальным периодом отчетности привело к:

отсрочке (от одного до трех месяцев) поступления в реестр сведений о зарплате работников, уплате ЕСВ, страховом стаже и несвоевременности включения отчетных периодов для расчета соцвыплат в случае временной нетрудоспособности, безработицы, несчастного случая, начисления пенсии;
ослаблению платежной дисциплины в части суммы единого взноса;
отсрочке реализации мер воздействия для взыскания просроченной задолженности;
смещению срока (от одного до трех месяцев) расчета показателей средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы;
невозможности проведения своевременного ежемесячного анализа основных показателей, влияющих на наполнение Пенсионного фонда.

В связи с этим и возникла необходимость внести изменения в Налоговый кодекс, говорится в документе.

Контекст:

Если законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц” проголосует Верховная Рада, изменения могут вступить в силу с 1 января 2022 года.

В случае принятия документа предусматривается переходный период на полгода для приведения всех нормативных актов в соответствие с новыми требованиями, говорится в проекте закона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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