Компания Google оспаривает штраф на 4,3 млрд евро, наложенный в ЕС

Американский интернет-гигант Google пытается избежать уплаты штрафа в размере 4,3 млрд евро, наложенный на него в Евросоюзе за нарушение антимонопольного законодательства. Действительно, сумма очень велика даже для таких глобальных бизнесов, как у Google.

Юристы американской компании сейчас пытаются доказать, что штраф был наложен ошибочно. Якобы эксперты из Еврокомиссии были введены в заблуждение относительно нарушений антимонопольного законодательства при подписании договоров с производителями электронных гаджетов. Напомним, что по ним на выпущенные смартфоны и прочие устройства должны были устанавливать операционную систему Android.

В Евросоюзе посчитали такие условия несправедливыми по отношению к другим разработчикам ПО.