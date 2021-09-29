Мнение: Он ушел, но обещал вернуться — ради мандата!

«Петербург — единственный регион, который мы не будем поздравлять!» — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова с кислой миной на лице.

Скандальные до одури выборы закончились. Время подводить итоги. А тут они неутешительные, особенно для Санкт-Петербурга: больше половины обращений в Центризбирком оказались из города на Неве.

Причиной стали бесконечные карусели, вбросы и подмены. Но ни одно нарушение, как заявляет Памфилова, не останется безнаказанным! В этом намерении председатель Центральной избирательной комиссии готова идти до конца, ведь от результата зависит авторитет ЦИКа.

И первым под раздачу попал бывший вице-губернатор Петербурга Александр Бельский. И попал не случайно. В вину ему ставят злоупотребление служебным положением. Господин Бельский, будучи куратором внутренней политики города, оказывал давление на горизбирком. Оказывал для того, чтобы и свою кандидатуру в петербургский парламент продвинуть. А после соответствующего «оказания», сделал свой выбор между карьерой чиновника и политика, отказавшись от вице-губернаторского кресла.

Судя по всему, самого Бельского такой расклад нисколько не смущает. А если так, то вряд ли в разгар выборов вице-губернатор отказал себе в удовольствии прибегнуть к помощи коллегиальных органов, находящихся в его подчинении.

В любом случае, такая дерзость не осталась незамеченной: ЦИК отдельно направил запрос в СК и Генеральную прокуратуру. Когда подозрения Центризбиркома будут официально признаны, у новоизбранного депутата возникнут серьезные проблемы: мало того, что у него отнимут полученный кровью и потом (естественно, чужими) мандат, так еще и для возбуждении уголовного дела есть все основания.

Что ж, мстя Центризбиркома страшна! А дело Бельского послужит поучением для всех тех, кто ставит себя выше закона и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

—