 

Россияне не смогут купить зажигалки без предъявления огнетушителя

29.09.2021, 18:51, Разное
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Депутаты Госдумы приняли закон «О регулировании оборота устройств газовых переносных зажигательных», запрещающий продажу газовых зажигалок в торговых объектах без наличия у покупателя огнетушителя.

Принятие закона связано с возникновением большого количества лесных пожаров, борьбой с курением, ростом цен на газ, а также многочисленными жалобами жителей многоквартирных домов и пассажиров общественного транспорта на шум и разрушения, появляющиеся в результате хлопков газа.

Согласно закону, граждане смогут приобретать зажигалки по достижении 18 лет при предъявлении паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, и сертифицированного огнетушителя, поставленного на учёт. Уже имеющиеся у населения зажигалки подлежат регистрации в пожарной части по месту жительства, не подлежат перепродаже и не могут быть использованы при отсутствии огнетушителя.

Также в связи с высоким распространением случаев заражения коронавирусной инфекцией и её частого осложнения — потери обоняния — переболевшие вирусом будут обязаны дополнительно приобрести и иметь при себе переносные газоанализатор и датчик дыма, которые проинформируют об утечке и пожаре.

Действовать закон начнёт с 1 октября 2021 года. После публикации закона акции российских спичечных комбинатов подскочили на 146%.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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