 

В Африке восьмерых женщин сожгли заживо за занятия магией

29.09.2021, 18:48, Разное
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В Демократической Республике Конго местные жители заживо сожгли восьмерых женщин. Палачи считали, что они тайно занимались колдовством.

Жертв казнили на костре. Зарубежные СМИ предполагают, что о занятиях магией население узнает от так называемых “колдунов”. Журналисты отмечают, что с за последние четыре месяца в колдовстве обвинили более 300 женщин, при этом найти линчевателей зачастую невозможно, так как их “покрывают” лидеры общин, пишет Vse42.ru.



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