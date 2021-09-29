 

Коронавирус оказался намного опаснее для определенной категории диабетиков

29.09.2021, 18:44, Разное
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Ученые заявили, что коронавирус оказался более опасным для определенны категорий диабетиков. В ходе нового исследования они изучили взаимосвязь двух заболеваний.
Сахарный диабет второго типа связан с более высоким риском летального исхода в пациентов, попавших в больницу с COVID-19. Вероятность смерти увеличивают такие факторы, как возраст и высокий уровень С-реактивного белка.

В группе рисках находились пациенты с коронавирусом до 70 лет, имеющие хронические патологии почек и долгосрочные осложнения диабета второго типа. На выживаемость никак не влиял показатель ИМТ. В то же время у людей с повышенным уровнем глюкозы в крови присутствует такая же вероятность заражения COVID-19, как и у всего населения планеты.

В научной работе ученых из Британии приняли участие 1004 человека, средний возраст которых составил 74,1 лет, а ИМТ – 27,6. 60,7% испытуемых – мужчины, а 45% из них проживали в самых бедных регионах страны. У 56,2% участников наблюдались макрососудистые осложнения сахарного диабета.

За время проведения исследования 7,5% испытуемых попали в реанимацию, 24% в течение недели после госпитализации скончались. Вероятность смерти у людей с диабетом от коронавируса в два раза выше по сравнению с пациентами, имеющими иные заболевания.

Источник: ufacitynews.ru



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